Uma nova tentativa de travessia em massa para Ceuta, território espanhol no norte da África, foi barrada por autoridades do Marrocos neste sábado (15). Segundo fontes de segurança citadas pela imprensa espanhola e pela Reuters, 111 migrantes foram detidos nos arredores de Fnideq, cidade próxima à fronteira.

A maioria dos detidos é de origem subsaariana. Policiais marroquinos usaram gás lacrimogêneo para dispersar grupos reunidos em colinas próximas à fronteira.

A segurança na região foi reforçada após a circulação de mensagens nas redes sociais convocando uma nova tentativa de entrada em massa. O governo marroquino afirmou que monitora as publicações e que organizadores e participantes seriam responsabilizados.