Recentemente, muito se falou na retirada do Discord do ar no Brasil após a repercussão do caso envolvendo a morte de uma adolescente de 13 anos. A reação diante de um episódio tão grave é compreensível e reacende uma discussão necessária sobre a segurança de crianças e adolescentes na internet. No entanto, quando saímos da indignação e entramos no campo jurídico, a questão exige uma análise mais cuidadosa.

O que precisa ser investigado?

A existência de crimes praticados por usuários dentro de uma plataforma não significa, automaticamente, que a empresa seja responsável por eles. É necessário verificar como o serviço funcionava, quais mecanismos de segurança estavam disponíveis e, principalmente, como a plataforma reagiu diante dos riscos.