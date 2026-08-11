11 de agosto de 2026
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SENTENÇA

Síria condena Assad à morte por crimes contra a humanidade

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/The Express Tribune/Youtube
A sentença representa a primeira condenação de Assad, que deixou Damasco e fugiu para Moscou com a família após a queda de seu regime, em dezembro de 2024
A sentença representa a primeira condenação de Assad, que deixou Damasco e fugiu para Moscou com a família após a queda de seu regime, em dezembro de 2024

O ex-presidente sírio Bashar al-Assad foi condenado à morte à revelia pelo tribunal da Síria após ser considerado culpado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a guerra civil no país.

A sentença representa a primeira condenação de Assad, que deixou Damasco e fugiu para Moscou com a família após a queda de seu regime, em dezembro de 2024.

Também foi condenado à morte Atef Najib, primo de Assad e ex-chefe da segurança política na província de Deraa. Ele participou presencialmente do julgamento e recebeu a sentença em uma cela no tribunal.

Outros seis ex-integrantes das forças militares e de segurança foram condenados à morte à revelia, entre eles Maher al-Assad, irmão de Bashar e ex-comandante da Quarta Divisão do Exército sírio, e o ex-ministro da Defesa Fahd al-Freij.

As condenações estão relacionadas a crimes cometidos durante a repressão iniciada em 2011, que contribuiu para o início da guerra civil. Ainda não está definido se as novas autoridades sírias conseguirão obter a extradição de Bashar e Maher al-Assad da Rússia.

Com informações da BBC.

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