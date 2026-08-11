O ex-presidente sírio Bashar al-Assad foi condenado à morte à revelia pelo tribunal da Síria após ser considerado culpado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade durante a guerra civil no país.

A sentença representa a primeira condenação de Assad, que deixou Damasco e fugiu para Moscou com a família após a queda de seu regime, em dezembro de 2024.

Também foi condenado à morte Atef Najib, primo de Assad e ex-chefe da segurança política na província de Deraa. Ele participou presencialmente do julgamento e recebeu a sentença em uma cela no tribunal.