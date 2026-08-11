O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trocou secretamente de avião após deixar uma cúpula da Otan na Turquia, em julho, devido a uma ameaça iraniana, segundo informações divulgadas pelo Washington Post e pela CBS News.

Trump havia embarcado no Air Force One diante das câmeras, mas foi levado discretamente para um avião militar C-32A com auxílio de um caminhão de catering. Jornalistas e parte da equipe da Casa Branca que estavam no Air Force One não foram informados sobre a mudança.

Segundo autoridades ouvidas pela CBS News, os Estados Unidos identificaram uma ameaça crível de ataque com míssil contra a aeronave. A Casa Branca não confirmou diretamente a troca secreta.