O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trocou secretamente de avião após deixar uma cúpula da Otan na Turquia, em julho, devido a uma ameaça iraniana, segundo informações divulgadas pelo Washington Post e pela CBS News.
Trump havia embarcado no Air Force One diante das câmeras, mas foi levado discretamente para um avião militar C-32A com auxílio de um caminhão de catering. Jornalistas e parte da equipe da Casa Branca que estavam no Air Force One não foram informados sobre a mudança.
Segundo autoridades ouvidas pela CBS News, os Estados Unidos identificaram uma ameaça crível de ataque com míssil contra a aeronave. A Casa Branca não confirmou diretamente a troca secreta.
Trump havia chegado à Turquia em um Boeing 747-8 doado pelo Catar, mas anunciou que retornaria no antigo Air Force One. Depois da passagem pelo Reino Unido, ele voltou ao avião presidencial antigo e, posteriormente, embarcou na aeronave oferecida pelo Catar para retornar a Washington.
O presidente já havia declarado durante a viagem que era o principal alvo do Irã. A Casa Branca afirmou que o novo avião presidencial possui recursos de segurança e passará por novas adaptações.