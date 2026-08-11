Francisca Almeida da Silva, de 70 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na QR 307, em Samambaia, no Distrito Federal, nessa segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ela foi assassinada pelo filho adotivo, que estava em saída temporária.
O suspeito está foragido. A polícia foi acionada por uma das vítimas que estava no imóvel. No local, duas mulheres, de 19 e 20 anos, relataram que foram amarradas, dopadas e estupradas pelo homem. Uma delas conseguiu escapar e chamou os policiais.
Francisca foi encontrada sem vida em um quarto nos fundos da residência. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte.
A Polícia Civil do Distrito Federal realiza a perícia e investiga o caso. Equipes também tentam localizar o suspeito.
Com informações do Metrópoles.