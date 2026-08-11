11 de agosto de 2026
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CRIME EM CASA

Idosa de 70 anos é morta pelo filho adotivo em saidinha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ PCDF
Francisca foi encontrada sem vida em um quarto nos fundos da residência.
Francisca foi encontrada sem vida em um quarto nos fundos da residência.

Francisca Almeida da Silva, de 70 anos, foi encontrada morta dentro de casa, na QR 307, em Samambaia, no Distrito Federal, nessa segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ela foi assassinada pelo filho adotivo, que estava em saída temporária.

O suspeito está foragido. A polícia foi acionada por uma das vítimas que estava no imóvel. No local, duas mulheres, de 19 e 20 anos, relataram que foram amarradas, dopadas e estupradas pelo homem. Uma delas conseguiu escapar e chamou os policiais.

Francisca foi encontrada sem vida em um quarto nos fundos da residência. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte.

A Polícia Civil do Distrito Federal realiza a perícia e investiga o caso. Equipes também tentam localizar o suspeito.

Com informações do Metrópoles.

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