12 de agosto de 2026
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DEMITIDO

VEJA quando cinegrafista da Globo agride fotógrafo durante debate

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
O episódio foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais.
O episódio foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais.

Um cinegrafista que prestava serviço para a TV Globo deu uma cabeçada no fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato, durante O debate entre candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizado no domingo (9), na sede da Band.

O episódio foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais. Segundo relatos, a agressão ocorreu durante a cobertura jornalística. O cinegrafista foi retirado do local após o episódio.

Igor Carvalho recebeu atendimento e passa bem. Ele trabalha como repórter e supervisor de jornalismo do Brasil de Fato, onde atua desde 2019.

Em comunicado à imprensa, a Globo informou que decidiu encerrar o vínculo do cinegrafista expulso dos estúdios da Band. A emissora afirmou que rescindiu o contrato do funcionário, prestador de serviço temporário para a cobertura das eleições.
 O Brasil de Fato afirmou que acompanha os desdobramentos do episódio.

Com informações da Band.

 

Comentários

1 Comentários

  • IVAN SEVERO DA SILVA 11 horas atrás
    Toma liberdade de expressão, Globo lixo