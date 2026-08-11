Um cinegrafista que prestava serviço para a TV Globo deu uma cabeçada no fotógrafo Igor Carvalho, do Brasil de Fato, durante O debate entre candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizado no domingo (9), na sede da Band.
O episódio foi registrado em vídeo e circulou nas redes sociais. Segundo relatos, a agressão ocorreu durante a cobertura jornalística. O cinegrafista foi retirado do local após o episódio.
Igor Carvalho recebeu atendimento e passa bem. Ele trabalha como repórter e supervisor de jornalismo do Brasil de Fato, onde atua desde 2019.
Em comunicado à imprensa, a Globo informou que decidiu encerrar o vínculo do cinegrafista expulso dos estúdios da Band. A emissora afirmou que rescindiu o contrato do funcionário, prestador de serviço temporário para a cobertura das eleições.
O Brasil de Fato afirmou que acompanha os desdobramentos do episódio.
Com informações da Band.
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IVAN SEVERO DA SILVA 11 horas atrásToma liberdade de expressão, Globo lixo