08 de agosto de 2026
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CULTURA

Atriz paulista Clodd Dias, de 'As Five', morre aos 49 anos

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/@satedspoficial/Instagram
Nascida em Itapetininga, no interior de São Paulo, Clodd teve trabalhos no teatro, cinema e audiovisual.
Nascida em Itapetininga, no interior de São Paulo, Clodd teve trabalhos no teatro, cinema e audiovisual.

Morreu aos 49 anos a atriz, cantora, poetisa e dubladora Clodd Dias, conhecida por interpretar Roberta na série “Manhãs de Setembro”. A morte foi confirmada pelo Sindicato dos Artistas na quinta-feira (6). A causa não foi divulgada.

Nascida em Itapetininga, no interior de São Paulo, Clodd teve trabalhos no teatro, cinema e audiovisual. Mulher trans negra, tornou-se referência de representatividade LGBTQIAPN+ nas artes cênicas.

Além de “Manhãs de Setembro”, ela participou da segunda temporada de “As Five”, série derivada de “Malhação: Viva a Diferença”. No cinema, esteve em produções como “O Clube das Mulheres de Negócios”, “Rodeio Rock” e “Lugar pra Ninguém”.

Clodd também integrou grupos como o Coletivo Negro e o Pessoal do Faroeste. No teatro, participou de peças como “Entrega para Jezebel”, “Mãe de Santo” e “Esperando Godot”. Seu trabalho recebeu o Prêmio Arcanjo de Cultura e outras homenagens.

Com informações do g1.

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