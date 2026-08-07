Morreu aos 49 anos a atriz, cantora, poetisa e dubladora Clodd Dias, conhecida por interpretar Roberta na série “Manhãs de Setembro”. A morte foi confirmada pelo Sindicato dos Artistas na quinta-feira (6). A causa não foi divulgada.

Nascida em Itapetininga, no interior de São Paulo, Clodd teve trabalhos no teatro, cinema e audiovisual. Mulher trans negra, tornou-se referência de representatividade LGBTQIAPN+ nas artes cênicas.

Além de “Manhãs de Setembro”, ela participou da segunda temporada de “As Five”, série derivada de “Malhação: Viva a Diferença”. No cinema, esteve em produções como “O Clube das Mulheres de Negócios”, “Rodeio Rock” e “Lugar pra Ninguém”.