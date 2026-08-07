O apresentador Alex Escobar, de 51 anos, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no timo nesta quinta-feira (6), em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. O procedimento foi bem-sucedido, e ele se recupera bem.

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O tumor tinha aparência benigna e foi retirado após Escobar receber o diagnóstico de miastenia, doença autoimune que provocou seu afastamento da cobertura da Copa do Mundo em junho.