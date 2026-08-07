O apresentador Alex Escobar, de 51 anos, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no timo nesta quinta-feira (6), em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. O procedimento foi bem-sucedido, e ele se recupera bem.
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O tumor tinha aparência benigna e foi retirado após Escobar receber o diagnóstico de miastenia, doença autoimune que provocou seu afastamento da cobertura da Copa do Mundo em junho.
Após a cirurgia, o apresentador publicou uma mensagem nas redes sociais e comemorou o resultado. “Hoje dei um grande passo para tudo voltar ao normal. Estou feliz. E, no tempo certo, estaremos juntos de novo”, escreveu.
Escobar deixou a cobertura da Copa em 25 de junho, após apresentar mal-estar durante entrada ao vivo no programa Encontro. À época, exames não haviam identificado algo grave, mas ele decidiu retornar para casa e investigar o problema.
Com informações do g1.
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