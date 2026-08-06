O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (6) que enfrenta uma "guerra psicológica" em sua campanha diante de especulações sobre escândalos que possam atingir sua candidatura. O presidenciável enfrenta desgastes desde maio com a revelação de que pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre seu pai, Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao podcast Market Makers, o candidato descartou deixar a corrida presidencial e rejeitou a possibilidade de abrir espaço para outro candidato da direita. "Estão nos punindo pelo que pode acontecer no futuro, algo que ninguém sabe. Posso garantir que não há nada de errado da minha parte", afirmou.

Ao seu lado, a economista Daniella Marques, que era cotada para ser sua candidata a vice-presidente, reiterou que, em um Estado democrático de Direito, o ônus da prova cabe ao acusador e criticou o que classificou como uma sucessão de ilações contra o senador.