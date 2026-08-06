A primeira-dama Janja Lula da Silva pediu a derrubada imediata do Discord ao ministro Wellington Lima e Silva (Justiça) e ao advogado-geral da União, Jorge Messias, durante a sanção de uma lei de proteção a crianças e adolescentes na internet nesta quinta-feira (6).

O pedido da esposa do presidente Lula (PT) foi feito por conta do caso em que uma jovem de 13 anos que teria sido induzida por outros adolescentes à automutilação e ao suicídio, cenas transmitidas pela plataforma.

O caso ocorreu em Mato Grosso do Sul. A polícia realizou na terça (4) uma operação contra o grupo de jovens suspeitos de terem participado do aliciamento da adolescente.