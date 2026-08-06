Três pacientes com câncer de mama afirmam ter sido induzidas por uma médica e um cirurgião-dentista a aderir a um protocolo com altas doses de testosterona e outros hormônios que, segundo eles, seria capaz de curar a doença. Segundo os relatos, os tumores evoluíram de estágio inicial para cânceres avançado ou metastático.

A médica Lana Tiani Almeida da Silva chegou a ser investigada em 2024 após declarações públicas em que negava a existência do câncer de mama, e a Justiça determinou que ela tirasse do ar os vídeos em que fazia tal afirmação. Também foi investigada pelo CRM (Conselho Regional de Medicina) do Pará, e o processo tramita sob sigilo no CFM (Conselho Federal de Medicina). A médica permanece com o registro ativo.

O cirurgião-dentista Marco Antônio Botelho Soares, por sua vez, é investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Ele foi indiciado pela Polícia Civil no ano passado por suspeita de charlatanismo, falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. Segundo o CFO (Conselho Federal de Odontologia), o registro de Botelho foi cassado e ele está impedido de exercer a profissão por atuar fora do âmbito da odontologia.