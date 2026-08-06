A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu as aulas da rede municipal de ensino nesta sexta-feira (7) após a confirmação da previsão de ventos acima de 90 km/h na cidade.

A medida foi anunciada na noite desta quinta-feira (6) pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que afirmou que a decisão tem caráter preventivo para reduzir deslocamentos e proteger estudantes, famílias e profissionais da educação.

Segundo a prefeitura, a suspensão ocorre diante da previsão de intensificação dos ventos a partir desta noite. O COR-Rio (Centro de Operações e Resiliência) colocou a cidade em Estágio 2 às 19h05 desta quinta, devido ao risco de ocorrências relacionadas às condições meteorológicas.