Rio suspende aulas após previsão de ventos acima de 90 km/h
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A Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu as aulas da rede municipal de ensino nesta sexta-feira (7) após a confirmação da previsão de ventos acima de 90 km/h na cidade.
A medida foi anunciada na noite desta quinta-feira (6) pelo prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que afirmou que a decisão tem caráter preventivo para reduzir deslocamentos e proteger estudantes, famílias e profissionais da educação.
Segundo a prefeitura, a suspensão ocorre diante da previsão de intensificação dos ventos a partir desta noite. O COR-Rio (Centro de Operações e Resiliência) colocou a cidade em Estágio 2 às 19h05 desta quinta, devido ao risco de ocorrências relacionadas às condições meteorológicas.
De acordo com o sistema Alerta Rio, a sexta-feira deve ser marcada por rajadas de vento fortes, entre 52 km/h e 76 km/h, e muito fortes, acima de 76 km/h, desde a manhã. Com a aproximação de uma frente fria, também há previsão de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas isoladas de chuva a partir do fim da tarde.
O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco e indica possibilidade de ocorrências de alto impacto no município. A prefeitura informou que o nível de alerta poderá ser elevado caso haja agravamento das condições meteorológicas.
A previsão de ventos intensos levou outros municípios do estado a adotarem medidas semelhantes. As prefeituras de Paraty e Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, também suspenderam as aulas da rede municipal nesta sexta-feira. As duas cidades já haviam cancelado as atividades escolares na tarde desta quinta como medida preventiva.
Em Angra, a prefeitura também interrompeu o funcionamento do programa Transporte Social Universitário entre a tarde desta quinta e toda a sexta-feira. Os municípios afirmam que seguem monitorando a evolução da previsão do tempo.
Segundo o Climatempo, as rajadas de vento devem ganhar força entre esta quinta e sexta-feira e podem alcançar até 110 km/h em áreas da Serra, do Sul Fluminense e da Costa Verde. Nessas regiões, há risco elevado de queda de árvores e danos estruturais. Na Região Metropolitana e em outras áreas do estado, as rajadas podem variar entre 71 km/h e 90 km/h.
A Secretaria de Estado de Defesa Civil informou que acompanha permanentemente as condições meteorológicas e reforçou as equipes da Sala de Situação Estadual, responsável pelo monitoramento das ocorrências em todo o estado.
O Cemaden-RJ prevê que os ventos mais intensos ocorram entre a noite desta quinta e domingo (9), com maior intensidade na madrugada e na manhã de sexta-feira. Também há previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada ao longo do período.
Segundo o governo estadual, mais de 95 agentes participaram nesta quinta de uma reunião de alinhamento com representantes de 59 prefeituras para definir estratégias de atuação diante da previsão. Além disso, foram enviados alertas meteorológicos e mensagens por SMS à população.
A previsão de ventos fortes ocorre uma semana após uma ventania atingir o Rio de Janeiro e provocar transtornos na cidade e em parte do estado. Na quarta-feira (29), os ventos paralisaram a circulação de trens e do metrô, alteraram o destino de quatro voos no Aeroporto Internacional do Galeão e deixaram cerca de 500 mil imóveis sem energia. Duas pessoas morreram após o desabamento de um muro em Santa Teresa, na região central do Rio, segundo a Defesa Civil.
A Defesa Civil orienta que a população evite permanecer próxima a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser derrubadas pelo vento, além de evitar deslocamentos desnecessários durante os períodos de maior intensidade das rajadas.
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estadual também instalarão um Gabinete de Crise a partir das 6h desta sexta para acompanhar os possíveis impactos do mau tempo.