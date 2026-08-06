A Polícia Civil investiga o assassinato do advogado Lucas Silva Lopes, encontrado morto na manhã de domingo (2) em uma estrada de terra no Distrito Industrial Luiz Torrani, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo.

O corpo tinha sinais de agressão e foi localizado em posição fetal. A identificação da vítima, de 30 anos, ocorreu na segunda-feira (3). Um carro completamente queimado também foi encontrado na mesma região.

Ele havia desaparecido após sair de casa no sábado (1º) à noite. Uma das linhas de investigação da polícia é um crime de ódio. Os investigadores não deram detalhes sobre a apuração.