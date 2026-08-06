Corinthians vence o Internacional, mas cai; veja os classificados
| Tempo de leitura: 2 min
Na noite desta quinta-feira (6), foram definidos os dois últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil.
O Internacional, que havia vencido o primeiro confronto contra o Corinthians - o atual campeão - por 2 a 0, em Porto Alegre, confirmou sua vaga na próxima fase após perder por 2 a 1 o jogo da volta, em São Paulo.
Sem poder contar com os atacantes Yuri Alberto, lesionado, e Memphis Depay, que segue em negociações para a renovação de seu contrato, o Corinthians pressionou o time colorado desde o início, mas teve sérias dificuldades para converter a pressão em chances de perigo.
O primeiro gol do alvinegro saiu apenas no fim do primeiro tempo, dos pés do zagueiro Gustavo Henrique, após rebote do goleiro dentro da área.
Aos 13 do segundo tempo, porém, o Inter chegou ao empate, em chute colocado de Bernabei.
Cerca de dez minutos depois, aos 24, o atacante Pedro Raul, que ganhou a vaga entre os titulares no lugar de Gui Negão, fez o segundo do Corinthians, completando de cabeça após cruzamento de Matheus Bidu. Foi o primeiro gol do centroavante em 26 partidas pela equipe na temporada.
Aos 40, Matheuzinho ainda acertou uma bola na trave, em chute da entrada da grande área, no último lance de perigo.
No outro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, o Athletico-PR, que também havia feito 2 a 0 no Vitória na partida de ida, em Curitiba, perdeu por 4 a 0 no jogo de volta, em Salvador, gols dos atacantes Renê (duas vezes), Erick e Marinho.
Na terça-feira (4), Santos e Atlético-MG já haviam garantido suas vagas nas quartas, eliminando Remo e Juventude, respectivamente.
Na quarta (5), foi a vez de Palmeiras, Vasco, Cruzeiro e Grêmio deixaram pelo caminho, na ordem, Fortaleza, Fluminense, Chapecoense e Mirassol.
O sorteio para definir os confrontos das quartas de final acontece na próxima terça-feira (11), a partir das 11h (horário de Brasília), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.
As partidas estão previstas para acontecer entre 26 de agosto e 3 de setembro.
A CBF também anunciou nesta quinta-feira que as partidas das quartas de final contarão com a tecnologia do impedimento semiautomático, sistema que também já passou a ser adotado nos jogos do Campeonato Brasileiro.
Resultados acumulados da Copa do Brasil:
- Vasco 3 x 1 Fluminense
- Grêmio 2 x 1 Mirassol
- Atlético-MG 1 x 0 Juventude
- Santos 1 x 0 Remo
- Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense
- Palmeiras 5 x 3 Fortaleza
- Internacional 3 x 2 Corinthians
- Vitória 4 x 2 Athletico-PR