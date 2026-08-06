Na noite desta quinta-feira (6), foram definidos os dois últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil.

O Internacional, que havia vencido o primeiro confronto contra o Corinthians - o atual campeão - por 2 a 0, em Porto Alegre, confirmou sua vaga na próxima fase após perder por 2 a 1 o jogo da volta, em São Paulo.

Sem poder contar com os atacantes Yuri Alberto, lesionado, e Memphis Depay, que segue em negociações para a renovação de seu contrato, o Corinthians pressionou o time colorado desde o início, mas teve sérias dificuldades para converter a pressão em chances de perigo.