Um tornado atingiu o município de Pedro Osório, no sul do Rio Grande do Sul, no fim da tarde desta quinta-feira (6), durante a atuação do sistema de tempestades associado à frente fria que precede a formação de um ciclone-bomba na região Sul do país.
Segundo a Defesa Civil gaúcha, o fenômeno provocou destelhamentos na localidade de Matarazzo e não há informações sobre feridos. O tornado ocorreu por volta das 17h15, associado a uma supercélula, tempestade caracterizada pela presença de uma corrente de ar rotativa.
De acordo com o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do estado, a confirmação foi feita com base em vídeos registrados por moradores. O órgão informou que havia emitido um alerta para a região às 15h50, válido até as 19h50, indicando risco elevado de tempestades com vento e granizo.
Na noite desta quinta, a Defesa Civil enviou um alerta do tipo Cell Broadcast para Porto Alegre e outros 18 municípios da região metropolitana e do Vale do Sinos, advertindo para tempestades com rajadas de vento superiores a 90 km/h e risco muito alto de alagamentos e cheias em arroios e rios de pequeno porte.
O aviso orienta a população a permanecer em locais seguros durante os temporais, retirar aparelhos eletroeletrônicos da tomada e manter portas e janelas fechadas.
O alerta abrange os municípios de Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Charqueadas, Eldorado do Sul, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Taquara, Triunfo e Viamão.
Antes da confirmação do tornado, a Defesa Civil já havia registrado ocorrências relacionadas às tempestades em diferentes regiões do estado. Segundo boletim divulgado na tarde desta quinta, houve relatos de alagamentos em Caçapava do Sul e Chuí, queda de árvores em Erechim, danos provocados por granizo em cinco residências de Ibiraiaras e destelhamentos em Caseiros e Uruguaiana. Também foram registrados danos em coberturas de escolas em Tupandi.
O governo do Rio Grande do Sul mantém alerta vermelho para parte do estado devido à previsão de tempestades severas entre a tarde desta quinta e a madrugada de sexta-feira (7). Segundo a Defesa Civil, há possibilidade de rajadas de vento superiores a 100 km/h, queda de granizo de grande intensidade, chuva forte e novos tornados, principalmente na metade sul gaúcha.
O alerta vermelho abrange municípios como Uruguaiana, Alegrete, São Gabriel, Santana do Livramento, Caçapava do Sul, Bagé, Piratini, Pelotas, Jaguarão, Rio Grande e Chuí.
Já o alerta laranja inclui cidades como São Borja, Santiago, Santa Rosa, Santo Ângelo, Frederico Westphalen, Erechim, Sarandí, Cruz Alta, Santa Maria, Rio Pardo, Camaquã, Santa Cruz do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre, Caxias do Sul, Gramado, Vacaria, São José dos Ausentes, Tramandaí e Mostarda, onde as rajadas podem superar 90 km/h e também há risco de granizo.
Em Santa Catarina, a Defesa Civil informou que está prevista a formação de um ciclone-bomba entre a noite desta quinta e a sexta-feira sobre o oceano, na costa do Uruguai e do extremo sul do Rio Grande do Sul. Segundo o órgão, o centro do sistema permanecerá sobre o mar e não deverá atingir diretamente o território catarinense.
Ainda assim, a passagem da frente fria associada ao sistema deve provocar temporais no Estado, com chuva forte em curto período, descargas elétricas, queda localizada de granizo e rajadas de vento entre 70 km/h e 90 km/h, podendo superar 100 km/h em áreas próximas à divisa com o Rio Grande do Sul.
Na sexta-feira, com a intensificação do ciclone sobre o oceano, a expectativa é de ventos fortes no litoral catarinense, com rajadas entre 50 km/h e 70 km/h e aumento da agitação marítima, o que pode trazer riscos à navegação e provocar queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos pontuais.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu alertas para a atuação do sistema. Além do aviso vermelho para tempestades em parte do Rio Grande do Sul, o órgão publicou avisos laranja e amarelo para ventos intensos em áreas de 11 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Bahia.