Mega-Sena acumula e premiação vai a R$ 165 milhões no domingo
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A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (6) o concurso 3041 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 147.541.286,47. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 165 milhões no sorteio de domingo (9).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54.
Houve 88 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 52.843,18. Outras 6.903 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.110,41.
Desde o dia 19 de julho, os sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados, incluindo a Mega-Sena, passaram a ser realizados aos domingos.
As apostas podem ser feitas até as 22h da véspera nas lotéricas, no portal de loterias da Caixa e no aplicativo. Os bolões, por sua vez, podem ser realizados nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes do sorteio.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.