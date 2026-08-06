A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta (6) o concurso 3041 da Mega-Sena, cujo prêmio principal era de R$ 147.541.286,47. Nenhum apostador, porém, acertou os seis números e o valor pode chegar a R$ 165 milhões no sorteio de domingo (9).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54.

Houve 88 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 52.843,18. Outras 6.903 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.110,41.