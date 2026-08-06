Naturalizar a presença de uma plataforma de conteúdo adulto no cotidiano dos brasileiros é o objetivo da Atlas Technologies, empresa que passou a estampar uma de suas marcas no uniforme do Corinthians: a Fatal Fans.

"Quando você coloca a marca de um site adulto em um lugar de prestígio, ao lado de marcas que têm confiabilidade, essa confiabilidade passa para ela por osmose", avalia o cofundador e diretor de negócios da empresa, Samuel Ongaratto, em entrevista à reportagem.

"É por isso que a gente fez esse investimento no Corinthians. Porque, se fizermos um cálculo do retorno deste investimento, não há conta que o justifique", explica ele.