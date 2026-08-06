Palmeiras perde, mas confirma vaga nas quartas de final
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A Copa do Brasil conheceu na noite de quarta-feira (5) mais quatro classificados às quartas de final: Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Palmeiras se juntaram a Atlético Mineiro e Santos. Restam duas vagas, que serão definidas na quinta (6), com Corinthians x Internacional e Vitória x Athletico Paranaense.
No caso do Palmeiras, a presença na próxima fase já estava muito bem encaminhada, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza no jogo de ida, no Nubank Parque, em São Paulo. A equipe tricolor vendeu o mando da partida de volta, o que tornou ainda mais remota a possibilidade de uma virada.
Abel Ferreira nem mesmo precisou usar sua formação titular na Arena Pantanal, em Cuiabá. Com um time repleto de reservas, o alviverde apresentou dificuldades, mas conseguiu sobreviver apesar de uma derrota por 3 a 2.
O Fortaleza saiu na frente aos 34 minutos do primeiro tempo, com chute de fora da área de Miritello que Carlos Miguel aceitou. Flaco López empatou aos 41, em ótimo lance de Felipe Anderson, porém o Palmeiras voltou a sofrer gol aos 44: Carlos Miguel tentou cortar cruzamento, jogando a bola no companheiro Murilo; Rodriguinho aproveitou a sobra.
Após o intervalo, Abel resolveu acionar algumas das armas que havia guardado, colocando em campo Arias, Andreas Pereira e Sosa. E foi Andreas, aos 16 da etapa final, que bateu escanteio para Murilo cabecear e evitar maiores riscos. Aos 43, Lucas Emanoel marcou de cabeça para o Fortaleza, sem mudar o rumo do confronto.
Já no clássico carioca entre Fluminense e Vasco, deu Vasco. Após um empate sem gols no primeiro embate, no Maracanã, no Rio de Janeiro, os times voltaram ao estádio, com triunfo cruzmaltino por 3 a 1. Brenner balançou a rede duas vezes. Martinelli descontou, e Puma matou o jogo nos acréscimos.
Em Porto Alegre, também após 0 a 0 no duelo de ida, bastou ao Grêmio uma vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol. Uma falta cobrada por Pavón ainda no primeiro tempo estabeleceu o placar na Arena do Grêmio.
Em Belo Horizonte, em outro confronto que começou com 0 a 0, a classificação do Cruzeiro foi mais tranquila, facilitada pela expulsão de Max, da Chapecoense, nos acréscimos da etapa inicial. A essa altura, Matheus Henrique já tinha aberto o placar de cabeça. No fim, de pênalti, Kaio Jorge fechou a contagem no Mineirão.
Dois times haviam se classificado às quartas de final na terça-feira (4). O Atlético Mineiro, que empatara sem gols com o Juventude em Caxias do Sul, triunfou por 1 a 0 em Belo Horizonte, com um gol de Minda no último lance. E o Santos, após outro 0 a 0, este na Vila Belmiro, foi a Belém e bateu o Remo por 1 a 0, com gol de Rony e provocações de Neymar.
Dois confrontos marcados para a noite de quinta (6) vão fechar as oitavas de final. O Corinthians e o Vitória, após derrotas por 2 a 0 para respectivamente Internacional e Athletico Paranaense, vão tentar a virada com o apoio de seus torcedores, em São Paulo e em Salvador.
Os duelos da próxima etapa serão definidos na terça-feira (11), em sorteio marcado para a sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. A cerimônia terá início às 11h.