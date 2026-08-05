Um grupo independente de empresários e publicitários lança nesta quarta-feira (5) uma campanha para estimular uma discussão nas redes sociais sobre atitudes e comportamentos de brasileiros.

Batizada de "Brasil Tipo A", a iniciativa dividirá os exemplos enviados pelo público entre "tipo A", de admirável, e "tipo D", de desprezível. A proposta é usar a lógica binária presente no debate público, segundo a avaliação do grupo, para discutir que imagem o país projeta e quais condutas seus participantes desejam valorizar ou rejeitar.

"Existem muito mais do que 50 tons de cinza entre o preto e o branco. Acho que a gente não deve ser dual", afirmou o publicitário Carlos Chiesa, um dos idealizadores da campanha. "Mas, como estamos com essa configuração mental de pensar que tudo é contra ou a favor, pensei em usar esse mecanismo para discutir que tipo de país queremos ser."