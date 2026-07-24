Parte do teto de uma enfermaria do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, caiu sobre o leito onde estavam uma mãe e seu bebê recém-nascido. O incidente aconteceu na quarta-feira (22), e ninguém ficou ferido.

A mulher contou que estava internada desde o dia 14 de julho e se jogou sobre o filho para protegê-lo quando o forro desabou. Segundo ela, outra mãe com um bebê ocupava um leito próximo, mas não foi atingida.

Em nota, o Imip informou que houve desabamento numa enfermaria do alojamento conjunto da maternidade. A área foi interditada e os pacientes transferidos para outro setor, sem prejuízo ao atendimento.