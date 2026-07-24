24 de julho de 2026
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ENFERMARIA

Forro de hospital desaba sobre mãe e recém-nascido

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela
O Imip informou que houve desabamento numa enfermaria do alojamento conjunto da maternidade.
O Imip informou que houve desabamento numa enfermaria do alojamento conjunto da maternidade.

Parte do teto de uma enfermaria do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), no Recife, caiu sobre o leito onde estavam uma mãe e seu bebê recém-nascido. O incidente aconteceu na quarta-feira (22), e ninguém ficou ferido.

A mulher contou que estava internada desde o dia 14 de julho e se jogou sobre o filho para protegê-lo quando o forro desabou. Segundo ela, outra mãe com um bebê ocupava um leito próximo, mas não foi atingida.

Em nota, o Imip informou que houve desabamento numa enfermaria do alojamento conjunto da maternidade. A área foi interditada e os pacientes transferidos para outro setor, sem prejuízo ao atendimento.

O hospital afirmou que uma avaliação técnica vai apontar as causas do incidente e definir as medidas necessárias para garantir a segurança da estrutura antes dos reparos.

Com informações do g1.

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