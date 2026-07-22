O escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro (PL) emitiu três notas fiscais que somam R$ 1,5 milhão para empresas ligadas à estrutura empresarial investigada no caso envolvendo o Banco Master. Duas delas, de R$ 500 mil cada, foram canceladas.
As notas foram emitidas em abril de 2025. As duas primeiras tinham como destinatária a Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A. e tratavam de serviços de consultoria jurídica, mas foram canceladas na mesma data. A terceira, também de R$ 500 mil, foi emitida para a Contábil Correa e não possui registro de cancelamento.
Segundo a reportagem do Metrópoles, as duas empresas têm ligação com o contador Rogério Lourenço Novo, apontado como diretor da Copenhagen e sócio da Contábil Correa. A Copenhagen está registrada no mesmo endereço da empresa de contabilidade e figura entre as companhias que mais receberam recursos do Banco Master.
Ainda conforme a publicação, Rogério Lourenço Novo já foi investigado anteriormente pela Polícia Federal em um caso relacionado à emissão de notas fiscais falsas.
Em nota, Flávio Bolsonaro afirmou que seu escritório firmou contrato com a Contábil Correa para prestação de assessoria jurídica e informou que a negociação com a Copenhagen não foi concluída, motivo pelo qual as notas foram canceladas e nenhum pagamento foi recebido da empresa. O senador também declarou que desconhece qualquer vínculo entre as empresas e o Banco Master e afirmou que adotará medidas judiciais contra tentativas de associar seu nome ao caso.
Já Rogério Lourenço Novo confirmou ser o proprietário da Copenhagen desde setembro de 2025 e disse que contratou o escritório de Flávio Bolsonaro para prestar serviços a clientes de sua empresa de contabilidade.