O escritório de advocacia de Flávio Bolsonaro (PL) emitiu três notas fiscais que somam R$ 1,5 milhão para empresas ligadas à estrutura empresarial investigada no caso envolvendo o Banco Master. Duas delas, de R$ 500 mil cada, foram canceladas.

As notas foram emitidas em abril de 2025. As duas primeiras tinham como destinatária a Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A. e tratavam de serviços de consultoria jurídica, mas foram canceladas na mesma data. A terceira, também de R$ 500 mil, foi emitida para a Contábil Correa e não possui registro de cancelamento.

Segundo a reportagem do Metrópoles, as duas empresas têm ligação com o contador Rogério Lourenço Novo, apontado como diretor da Copenhagen e sócio da Contábil Correa. A Copenhagen está registrada no mesmo endereço da empresa de contabilidade e figura entre as companhias que mais receberam recursos do Banco Master.