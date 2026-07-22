A autônoma Izabella Oliveira, 34, afirma ter visto ossos e crânios espalhados em uma área do cemitério da Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Em um vídeo gravado no feriado de 9 de Julho, ela relata que o local está passando por escavações. Embora a concessionária tenha afirmado que as filmagens foram feitas em áreas isoladas, a prefeitura de São Paulo diz que vai investigar o caso.

Izabella diz que foi avisada da movimentação por uma pessoa responsável pela manutenção do jazigo. "A gente paga uma jardineira todos os meses e foi ela quem nos avisou para vir com urgência porque começaram a escavar a quadra 62, que era onde meu pai estava", conta.

Valas estavam abertas, a terra revirada e restos mortais, incluindo ossos e um crânio, estavam expostos. Izabella relatou que visita o local com frequência desde 2020, ano em que seu pai morreu.