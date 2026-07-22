Os destroços do avião da Pan Am que caiu no mar em 1952 foram localizados 74 anos após o acidente, no fundo do Oceano Atlântico, ao norte de Porto Rico - a descoberta foi anunciada na segunda-feira (20). A aeronave Clipper Endeavor foi encontrada por uma equipe de pesquisadores com auxílio de um drone submarino.

O avião decolou de Porto Rico com destino a Nova York em 11 de abril de 1952, transportando 64 passageiros e cinco tripulantes. Poucos minutos após a decolagem, perdeu os dois motores do lado direito e realizou um pouso forçado no mar.

Todos os ocupantes sobreviveram ao impacto inicial, mas a aeronave afundou em menos de três minutos. Apenas 17 pessoas foram resgatadas, enquanto outras 52 morreram.