Os destroços do avião da Pan Am que caiu no mar em 1952 foram localizados 74 anos após o acidente, no fundo do Oceano Atlântico, ao norte de Porto Rico - a descoberta foi anunciada na segunda-feira (20). A aeronave Clipper Endeavor foi encontrada por uma equipe de pesquisadores com auxílio de um drone submarino.
O avião decolou de Porto Rico com destino a Nova York em 11 de abril de 1952, transportando 64 passageiros e cinco tripulantes. Poucos minutos após a decolagem, perdeu os dois motores do lado direito e realizou um pouso forçado no mar.
Todos os ocupantes sobreviveram ao impacto inicial, mas a aeronave afundou em menos de três minutos. Apenas 17 pessoas foram resgatadas, enquanto outras 52 morreram.
Os destroços foram identificados a cerca de 600 metros de profundidade por meio de imagens de sonar de alta resolução e de um levantamento fotográfico que revelou o logotipo da Pan American e o nome da aeronave ainda visíveis.
Segundo os responsáveis pela expedição, não há planos para retirar os destroços, já que o local é considerado um túmulo para as vítimas. A fundação que coordenou a busca trabalha com o governo de Porto Rico para ampliar a proteção da área e criar um memorial em homenagem aos mortos.
A tragédia levou a mudanças na aviação civil. As investigações apontaram que a falta de instruções de segurança aos passageiros, dificuldades de comunicação e a falta de um procedimento organizado de evacuação contribuíram para o alto número de mortes. Após o acidente, passaram a ser adotadas orientações obrigatórias antes dos voos sobre o uso de coletes salva-vidas, botes e saídas de emergência.
Com informações da CNN.