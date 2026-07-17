Presente em um evento da Fifa (Federação Internacional de Futebol) para promover a final da Copa do Mundo em Nova York, Lionel Messi foi questionado sobre a fotografia em que aparece dando banho em Lamine Yamal, em 2007, em uma campanha publicitária. Quase duas décadas depois, aos 39 anos, ele vai enfrentar aquele bebê, hoje com 19, na final da Copa do Mundo.

"A verdade é que essa foto é uma loucura. É a vida, não? Tirei uma foto quando ele era um nenê, e o moleque está na Copa do Mundo. É isso, uma loucura", afirmou o argentino, respondendo a uma pergunta feita pelo ex-jogador de futebol americano Tom Brady, diante de um público que berrava seu nome.

"É um dos melhores jogadores do mundo no momento, sem dúvida. Desejo-lhe muita sorte porque o bem dele vai ser sempre o bem do Barcelona também", acrescentou Messi, ídolo histórico do clube onde atua o espanhol.