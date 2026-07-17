Messi diz que fotografia de banho em Lamine Yamal é 'uma loucura'
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Presente em um evento da Fifa (Federação Internacional de Futebol) para promover a final da Copa do Mundo em Nova York, Lionel Messi foi questionado sobre a fotografia em que aparece dando banho em Lamine Yamal, em 2007, em uma campanha publicitária. Quase duas décadas depois, aos 39 anos, ele vai enfrentar aquele bebê, hoje com 19, na final da Copa do Mundo.
"A verdade é que essa foto é uma loucura. É a vida, não? Tirei uma foto quando ele era um nenê, e o moleque está na Copa do Mundo. É isso, uma loucura", afirmou o argentino, respondendo a uma pergunta feita pelo ex-jogador de futebol americano Tom Brady, diante de um público que berrava seu nome.
"É um dos melhores jogadores do mundo no momento, sem dúvida. Desejo-lhe muita sorte porque o bem dele vai ser sempre o bem do Barcelona também", acrescentou Messi, ídolo histórico do clube onde atua o espanhol.
"Vamos tentar fazer uma boa partida para que ele não tenha a sua melhor versão. Não só ele. A Espanha tem grandíssimos jogadores, pratica um grande futebol. Vamos trabalhar", afirmou o craque.
Também participaram da entrevista o goleiro Dibu Martínez e o técnico Lionel Scaloni, pela Argentina. Do lado da Espanha, o treinador Luis de la Fuente e o volante Rodri responderam a perguntas do tenista Novak Djokovic.
Cada um deles falou sobre sua expectativa para a final de domingo (19), marcada para o MetLife Stadium, em East Rutherford. Mas o público da Fanatics Fest, com muitas crianças, só queria saber de Messi.