A final entre a Argentina de Lionel Scaloni e a Espanha de Luis de la Fuente vai manter uma escrita histórica em Copas do Mundo: nunca um técnico 'estrangeiro' foi campeão.

Em 23 edições de Copas do Mundo, nunca uma seleção campeã foi comandada por um técnico estrangeiro. Ou seja, todas as vencedoras tinham treinadores do próprio país.

A escrita vai continuar em 2026, com a final entre Argentina e Espanha. A atual campeã conta com Lionel Scaloni à beira do campo, enquanto os vencedores da Eurocopa são comandados por Luis de la Fuente.