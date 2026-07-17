Árbitro da final da Copa já foi detido em operação contra tráfico
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Escolhido para apitar a final da Copa do Mundo 2026, o árbitro Slavko Vincic já foi detido durante uma operação contra tráfico de drogas, armas e prostituição.
O caso envolvendo o esloveno aconteceu em 2020, na Bósnia e Herzegovina. Vincic foi detido e encaminhado para uma delegacia junto com outros 26 homens e nove mulheres.
O árbitro foi liberado após alegar que não conhecia nenhum dos envolvidos no esquema investigado pelas autoridades. Na ocasião, ele também foi ouvido como testemunha.
Não houve acusação formal contra Vincic. No total, 15 pessoas acabaram presas na ação.
O árbitro contou que estava na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios representando a sua própria empresa. A declaração foi ao jornal esloveno Vecer
"Estava nesta fazenda por acaso. Tenho a minha própria empresa, estive na Bósnia e Herzegovina para uma reunião de negócios. Aceitei um convite para almoçar, o que acabou sendo meu maior erro. Estava sentado à mesa com a minha empresa, de repente chegou a polícia e o que aconteceu, aconteceu. Não tenho nada a ver com o grupo que foi preso e detido, nem os meus parceiros de negócios. Eles realmente nos levaram à polícia, pediram [depoimento] como testemunhas. Quando descobriram que nem os conhecíamos, pudemos ir", afirmou Vincic, ao jornal esloveno Vecer.
A final será o quarto jogo do esloveno nesta Copa do Mundo. Antes, ele apitou a estreia da seleção brasileira, no empate em 1 a 1 com Marrocos, além das vitórias da Argélia sobre a Jordânia por 2 a 1, na fase de grupos, e do México sobre o Equador, por 2 a 0, pelas oitavas de final.
Este é o segundo Mundial de Vincic, que também esteve no Super Mundial de Clubes, no ano passado. Ele está entre os principais árbitros do futebol europeu.
A final entre Espanha e Argentina acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília). A partida será Nova Jersey, nos Estados Unidos.