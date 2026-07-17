Escolhido para apitar a final da Copa do Mundo 2026, o árbitro Slavko Vincic já foi detido durante uma operação contra tráfico de drogas, armas e prostituição.

O caso envolvendo o esloveno aconteceu em 2020, na Bósnia e Herzegovina. Vincic foi detido e encaminhado para uma delegacia junto com outros 26 homens e nove mulheres.

O árbitro foi liberado após alegar que não conhecia nenhum dos envolvidos no esquema investigado pelas autoridades. Na ocasião, ele também foi ouvido como testemunha.