O governo das Ilhas Malvinas divulgou nota oficial, na quinta-feira (16), criticando a conduta da seleção da Argentina após a semifinal da Copa do Mundo de 2026 diante da Inglaterra. O posicionamento ainda pede que a atitude seja punida por misturar assuntos políticos ao evento de caráter esportivo.

Os jogadores da Alviceleste comemoraram a classificação para a final abrindo uma faixa com os dizeres "as Malvinas são argentinas", antes de descerem para o vestiário. A frase é uma referência à guerra no arquipélago em 1982, provocada pelo general Leopoldo Galtieri, presidente durante a ditadura militar no país vizinho.

Na nota, o governo malvinense diz que a equipe comandada por Lionel Scaloni decidiu manchar o resultado e lamentou a faixa exibida. "Decepcionados, mas não surpresos."