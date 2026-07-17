Scaloni reencontra professor-amigo De la Fuente após 'torcida'
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Entre as idas e vindas que o futebol proporciona, um roteiro especial aguarda por Luis de la Fuente e Lionel Scaloni, técnicos de Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo.
Depois de se aposentar da carreira de jogador, em 2015, o ex-lateral Lionel Scaloni passou a morar na Espanha, mas não ficou muito tempo longe do futebol. No ano seguinte, tornou-se auxiliar técnico de Jorge Sampaoli, no Sevilla.
Enquanto isso, Luis De la Fuente trabalhava nas categorias de base da seleção espanhola. Mesmo com uma longa carreira, o técnico não tinha decolado após acumular trabalhos sem brilho em clubes.
O primeiro encontro entre os dois aconteceu em 2017. Scaloni, que já estava ao lado de Sampaoli na seleção argentina, fez um curso na academia de treinadores da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), onde teve De la Fuente como professor.
Logo de cara, se entenderam e criaram uma amizade. As conversas entre ambos eram, em sua maioria, longos debates sobre os aspectos do jogo, e Scaloni sempre admirou o fácil acesso que De la Fuente oferecia. O técnico argentino, aliás, já tinha revelado o carinho pelo espanhol durante a disputa da Copa América de 2024, enquanto a Espanha jogava a Euro.
"Luis tem sido uma grande ajuda para nós que fizemos o curso de treinadores em Las Rozas. Tenho conversado com ele e desejo tudo de bom. Quero que a Espanha se saia bem [na Eurocopa]. Gosto da maneira como ele conduz as coisas e de como os jogadores se dedicam totalmente a ele", disse Scaloni, sobre De la Fuente, em 2024.
Após o curso realizado com a mentoria de De la Fuente, Scaloni assumiu a seleção da Argentina depois da Copa de 2018, com a saída de Jorge Sampaoli. Até então sem nenhuma experiência como treinador, foi colocado no posto de interino e, com o bom desempenho apresentado, se garantiu no cargo.
O sucesso de De la Fuente veio uma Copa do Mundo depois. Após a queda da Espanha nas oitavas da Copa de 2022 e a saída de Luis Enrique, o técnico -que teve anos de trabalho nas categorias de base - recebeu um voto de confiança da Federação Espanhola e assumiu a equipe principal, com vários nomes que já tinha treinado anteriormente.
Felizes pelo reencontro
De la Fuente se classificou à final da Copa um dia antes que Scaloni e "torceu" para enfrentar o antigo aluno na decisão. Após a classificação contra a França, o treinador da Espanha admitiu estar "animado" por um possível duelo contra Scaloni, que ainda precisava passar pela Inglaterra.
Obviamente, o futebol argentino não é o mesmo que o futebol inglês. O futebol europeu não é o mesmo que o futebol sul-americano. Bem, estou muito animado para enfrentar a Argentina, por causa da minha amizade com Lionel Scaloni, mas tenho muito respeito pelo potencial futebolístico da Inglaterra.Luis de la Fuente, após vaga na final da Copa
A vaga argentina se concretizou com drama e virada no fim contra a Inglaterra. Com o reencontro marcado para a decisão do Mundial, Scaloni lembrou uma "dica" que deu ao antigo professor e falou sobre ele com carinho.
"O Luis, além de ter sido meu professor no curso de treinadores, eu tinha uma relação especial com ele porque gosto muito da sua proximidade. Por coincidência, nos encontraremos numa final. Lembro-me de estar no Qatar, depois de um fórum de treinadores, quando já éramos campeões mundiais. Tive uma conversa muito agradável com ele. Falamos sobre coisas que, na minha opinião, o ajudaram, e não digo isso por arrogância, mas de uma forma positiva. Ele as executou brilhantemente nas suas seleções", disse Scaloni sobre De la Fuente.
Coincidência e amizade à parte
Além da ligação antiga de professor-aluno, outro elo conecta os dois treinadores da final da Copa: nenhum deles teve sucesso treinando clubes.
Pelo lado de Scaloni, sua única experiência é a seleção da Argentina, ainda que tenha vivido um período como auxiliar de Sampaoli no Sevilla. Pela Albiceleste já são duas Copas América, uma Finalíssima e o título da Copa do Mundo de 2022.
Já De la Fuente, com uma carreira mais extensa, nunca treinou uma equipe de 1ª divisão. Ele começou no Portugalete, em 1997, e passou por Aurrera, Athletic Bilbao e Alavés antes de começar sua trajetória na base da Espanha, em 2013.
Agora, ambos deixarão a amizade de lado com o foco no título da Copa. O jogo decisivo será no domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey.
"Todos sabem que moro na Espanha, tenho família espanhola, mas no domingo, me desculpem, vamos tentar vencê-los", diz Scaloni.