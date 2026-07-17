Uma publicação da Forbes que chama Lionel Messi de "Princesa da Fifa" provocou reações nas redes sociais. O termo é usado por críticos que acusam o argentino de ter sido beneficiado pela entidade em momentos decisivos da carreira.

A revista reúne na publicação os principais argumentos apresentados por torcedores que sustentam a acusação de que Messi teria sido beneficiado pela entidade, mas não afirma que o jogador tenha recebido tratamento irregular nem que a Fifa (Federação Internacional de Futebol) tenha favorecido o jogador. O argentino ainda não comentou o caso.

A repercussão ocorre às vésperas da final da Copa do Mundo 2026. Messi é peça central da seleção argentina, que enfrenta a Espanha neste domingo (19) na decisão do torneio.