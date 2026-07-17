Espanha e Argentina farão a final da Copa do Mundo de 2026 usando seus uniformes principais. A bola rola às 16h (de Brasília) do próximo domingo (19), em Nova Jersey.

A Espanha jogará com sua camisa vermelha, além de calções e meiões azuis. Os goleiros usarão uniforme azul claro.

A Argentina jogará com a sua tradicional camisa listrada em azul e branco, com calções e meiões brancos. Os goleiros usarão uniforme todo verde.