Espanha vai jogar final de vermelho e Argentina de azul e branco
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Espanha e Argentina farão a final da Copa do Mundo de 2026 usando seus uniformes principais. A bola rola às 16h (de Brasília) do próximo domingo (19), em Nova Jersey.
A Espanha jogará com sua camisa vermelha, além de calções e meiões azuis. Os goleiros usarão uniforme azul claro.
A Argentina jogará com a sua tradicional camisa listrada em azul e branco, com calções e meiões brancos. Os goleiros usarão uniforme todo verde.
A combinação de cada uniforme remete às de títulos conquistados. A Espanha foi campeã da Copa do Mundo de 2010 usando seu uniforme vermelho, enquanto a Argentina venceu os títulos de 1978, 1986 e 2022 usando azul e branco.
O árbitro esloveno Slavko Vincic usará um uniforme especial na final. Ele estará todo vestido de preto, mas as listras nas mangas serão douradas -nos jogos normais, elas são brancas.
A definição dos uniformes é feita pela Fifa. A entidade analisa os kits oficiais enviados pelas federações e escolhe a combinação ideal para a partida.
Disputa pelo terceiro lugar
A Fifa também anunciou os uniformes das seleções que jogarão a disputa pelo terceiro lugar. França e Inglaterra se enfrentam às 18h (de Brasília) deste sábado (18), em Miami.
A França jogará toda trajada de azul, da camisa aos meiões. Os goleiros usarão rosa.
A Inglaterra estará inteiramente de branco. Os goleiros vão usar uniforme amarelo.
O árbitro venezuelano Jesus Valenzuela ficará de vermelho. Assim como aconteceu com o juiz da final, as listras na camisa serão douradas.