Mãe e padrasto são condenados por torturar filha com deficiência
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Uma mulher e o companheiro foram condenados por tortura e maus-tratos contra a filha dela, uma pessoa com deficiência de quase 30 anos, no sul de Santa Catarina.
O padrasto atingiu com um martelo os dedos dos pés da vítima enquanto a mãe dela a segurava. A mulher, uma pessoa com deficiência de quase 30 anos, também sofreu tapas, socos, empurrões e apertões. As agressões ocorreram em maio de 2023, segundo denúncia citada pelo TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
A vítima procurou uma unidade de saúde e contou o que havia ocorrido. O caso passou a ser acompanhado pela Secretaria de Saúde, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social e pela Polícia Militar.
A mulher apresentava lesões, desnutrição e desidratação. Conforme a Justiça, o quadro demonstrou que ela havia sido privada de alimentação regular e dos cuidados necessários à sua condição.
Depois da internação, a vítima foi abandonada pela mãe no hospital. Ela permaneceu uma semana na unidade de saúde e, após receber alta, foi encaminhada para acolhimento institucional.
A mãe foi condenada a sete anos, dez meses e três dias de prisão. Ela respondeu por tortura, maus-tratos e abandono de pessoa com deficiência, segundo o Tribunal.
O padrasto recebeu pena de sete anos, três meses e três dias. Ele foi condenado por tortura e maus-tratos. Os dois deverão cumprir inicialmente as penas em regime fechado.
O casal também foi condenado a pagar R$ 20 mil por danos morais à vítima. O valor será acrescido de juros e correção monetária. A decisão ainda pode ser contestada no Tribunal, e o processo tramita em segredo de justiça.