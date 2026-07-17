Uma mulher e o companheiro foram condenados por tortura e maus-tratos contra a filha dela, uma pessoa com deficiência de quase 30 anos, no sul de Santa Catarina.

O padrasto atingiu com um martelo os dedos dos pés da vítima enquanto a mãe dela a segurava. A mulher, uma pessoa com deficiência de quase 30 anos, também sofreu tapas, socos, empurrões e apertões. As agressões ocorreram em maio de 2023, segundo denúncia citada pelo TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

A vítima procurou uma unidade de saúde e contou o que havia ocorrido. O caso passou a ser acompanhado pela Secretaria de Saúde, pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social e pela Polícia Militar.