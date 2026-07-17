Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu nesta sexta-feira (17) a costa do estado de Chiapas, no sul do México, próximo à fronteira com a Guatemala. O tremor levou à emissão de alerta de tsunami para áreas do Oceano Pacífico em um raio de até 300 quilômetros.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro foi localizado no mar, próximo a Puerto Madero, a cerca de 10 quilômetros de profundidade.

O abalo foi sentido em diferentes regiões do sul do México, incluindo o estado de Oaxaca, e também em áreas da Guatemala. Como medida preventiva, edifícios foram evacuados nos dois países.