O coletor de lixo Crystopher Guilherme Matos de Souza, de 28 anos, morreu ao ser prensado por pelo caminhão durante o trabalho no último fim de semana, no bairro Cajuru, em Curitiba (PR).

Segundo a Polícia Militar, ele auxiliava o motorista numa manobra de marcha à ré quando foi atingido e prensado contra o muro. A suspeita inicial é de falha mecânica no veículo. O teste do bafômetro no motorista deu negativo para consumo de álcool.

Crystopher era pai de família e atuava como goleiro do time Meninos da Vila, campeão da última edição do torneio promovido pelo Siemaco. Em nota, o sindicato lamentou a morte e informou que acompanhará a investigação.