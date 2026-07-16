Botafogo aproveita trapalhada nos acréscimos e vence Santos
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O Botafogo venceu o Santos, por 2 a1, no estádio Nilton Santos, na noite desta quinta-feira (16), em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A partida também marcou a retomada do calendário nacional, paralisado no final de maio por conta da Copa do Mundo.
Os gols do confronto foram marcados por Lucas Emanuel, de apenas 17 anos, que renovou o seu contrato com o Botafogo, anteontem, até maio de 2030, e Khadir, já nos acréscimos. Ambos os gols botafogugeses saíram de erros defensivos do Peixe.
Barreal foi o responsável pelo gol do time da Vila Belmiro.
Com o resultado o Santos para nos 21 pontos e permanece na 15 ª colocação, enquanto o Botafogo, com 25, vai para a 9ª posição.
Agora o Peixe vira a chave para a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira (21), os comandados de Cuca visitam a Universidad Central da Venezuela (UCV) pelo duelo de ida da repescagem da competição continental.
Erros defensivos atrapalham o Santos
A intensidade marcou o primeiro tempo no Nilton Santos. Cheios de energias após as semanas de intertemporadas, botafoguenses e santistas fizeram uma primeira etapa de bastante correria e oportunidades criadas.
O Santos teve boas chances de abrir o placar, mas na melhor, com Miguelito, parou no goleiro Leo Linck e na trave.
Já o Botafogo, após também ver Gabriel Brazão fazer duas boas defesas, aproveitou uma bobeada da dupla de zaga do Santos para abrir o placar e ir para o intervalo em vantagem.
Após o intervalo, o Santos chegou ao empate e, com as cinco mexidas de Cuca, entre elas o jovem Nadson, flertou com a virada no placar. Nos minutos finais, o goleiro Léo Linck manteve o empate no placar com uma defesa cara a cara com Lucas Veríssimo e diminuindo o ângulo de Rony, que acertou a trave.
Porém, nos acréscimos, o Botafogo virou o jogo num vacilo Brazão, que se atrapalhou ao sair do gol e viu a sua tentativa de afastar a bola cair nos pés de Khadir, que, sem goleiro, garantiu os três pontos para o time da casa.
Lances importantes
Bom contra-ataque. Numa rápida subida ao ataque, Miguelito, aos 7 minutos, serve Barreal pelo lado esquerdo do ataque, que finaliza cruzado. Mas, bem posicionado, Léo Linck defende com segurança.
Brazão salva. Villalba parte com a bola domina na intermediária e, aos 18, passa para Kauan Toledo, que para na boa saída de Gabriel Brazão.
Na trave. O Santos, aos 23, rouba a bola do Botafogo bem próximo da área com Thaciano, que passa para Rollheiser. Com um toque de primeira, o argentino acha Miguelito na área. O boliviano finaliza de primeira, mas Leo Linck desvia e a bola para na trave.
Com perigo. O Santos erra no campo de defesa, aos 27, e Villalba serve Kauan Toledo em velocidade. O atacante finaliza na saída de Gabriel Brazão, mas a bola sai pela linha de fundo.
Passou perto. O Santos quase abriu o placar, aos 36, em cobrança de falta de Barreal, que passou rente à trave.
Gol do Botafogo. Luan Peres faz um passe na fogueira para Lucas Veríssimo, que é desarmado e vê Lucas Emanuel cara a cara com Brazão. Calmo, o atacante botafoguense encobre o goleiro do Peixe e abre o placar, aos 40.
Por cima. Na volta do intervalo, o Santos inicia melhor e desperdiça boa chance logo aos 5 minutos. Thaciano, na pequena área, fica com o rebote de uma finalização de Barreal, mas, de primeira manda por cima do travessão.
Brazão espalma. Em rápido contra-ataque, Cristian Medina recebe o passe da área e finaliza cruzado, mas Brazão se estica e espalma para longe.
Gol do Santos. Após cobrança de escanteio na área, o Leo Linck se atrapalha com o zagueiro da própria equipe e fica no chão pedindo falta. No rebote, Barreal finaliza de primeira e empata o jogo.
Que chance. Cristian Medina fica com a sobra de uma finalização desviada na zaga, mas, mesmo sem marcação dentro área, manda para fora a oportunidade de recolocar o Botafogo em vantagem.
Na trave. O Santos ergue bola na área em cobrança de falta, aos 33, e, ao tentar afastar, Justino desvia para trás e quase faz contra. A bola parou na trave com Léo Linck completamente vendido no lance.
Brazão de novo. Khadir ficar cara a cara com Gabriel Brazão e tenta a finalização cruzada. Mas, com os punhos cerrados, o goleiro do Santos faz ótima defesa.
Gol do Botafogo. Depois de uma bola enfiada por Marçal para Kadir, Brazão tenta afastar, mas chuta a bola em cima de Luan Peres. Os dois caem, e a bola sobra para Kadir. O atacante carrega, protege de Veríssimo e empurra para o gol vazio.