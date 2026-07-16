Vitória faz um no Vasco, vence e estraga estreia de português
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O Vitória superou o Vasco por 1 a 0 nesta quinta-feira (16), no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo reinaugurou o torneio, ao lado de Botafogo 2x1 Santos, após a pausa para a Copa do Mundo.
O único gol da partida foi feito por Renato Kayzer. O atacante entrou no segundo tempo e aproveitou vacilo da zaga vascaína para cravar o resultado.
A partida marcou a estreia do técnico Pedro Emanuel no comando do cruzmaltino. O treinador português assumiu o cargo de Renato Gaúcho, demitido pelo Vasco durante a Copa.
Com a vitória, o time nordestino soma 25 pontos e sobe para a 10ª colocação. Já o Vasco permanece com 20 pontos na 17ª posição, a primeira no Z4. O time carioca pode ser ultrapassado pelo Remo ainda nesta rodada - os paraenses somam 18 pontos e estão na 18ª posição.
O próximo adversário do Vasco é o Independiente Medellín, na quarta-feira, pelos playoffs da Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o cruzmaltino volta a campo no dia 25, quando recebe o Mirassol pela 20ª rodada.
O Vitória encara o Botafogo fora de casa na próxima quinta-feira. A partida atrasada é válida pela 4ª rodada do Brasileirão. A partida havia sido adiada devido a conflito de datas do clube carioca, que estava na fase preliminar da Libertadores.
Técnico português estreia no Vasco
Essa foi a primeira partida de Pedro Emanuel como técnico do Vasco. O treinador português assumiu o cruzmaltino após a demissão de Renato Gaúcho, no meio da pausa para a Copa do Mundo.
O último trabalho de Emanuel ocorreu no Al-Fayha, da Arábia Saudita. O clube saudita rescindiu com o treinador português em maio deste ano, ao término da temporada do futebol local.
O português tem o desafio de tirar o Vasco da parte inferior da tabela no Brasileirão. Além disso, o clube carioca está em dois mata-matas em outras competições: nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o rival Fluminense, e nos playoffs da Sul-Americana, contra o colombiano Independiente Medellín.
Como foi o jogo
Vasco e Vitória ficaram devendo muito futebol no primeiro tempo no Barradão. Não houve praticamente nenhuma chance real de gol, além de muitos passes errados.
As poucas finalizações foram para fora ou em cima da zaga adversária. No alvo, teve um chute de Spinelli de fora da área, rasteiro e sem força, para uma defesa muito fácil do goleiro Lucas Arcanjo.
Após o intervalo, as equipes voltaram com mais disposição para o ataque, mas ainda pecando na mira. Em uma chance pelo lado do Vitória, Tarzia arriscou um chute da intermediária, mas pegou muito embaixo da bola e isolou para longe. Do outro lado, Pumita arriscou em um rebote, mas o chute saiu mascado para fora.
Com 13 minutos do segundo tempo, Pedro Emanuel tentou mostrar trabalho. O técnico tirou Rojas e Spinelli para as entradas de Andrés Gómez e Brenner. O colombiano já chegou finalizando em sua primeira oportunidades, mas não fez muito diferente do que todo mundo fez até então: bateu forte pra fora!
Jair Ventura também mexeu suas peças e colocou Renato Kayzer em campo. E foi o atacante quem abriu o placar para o Vitória, aos 23 minutos do segundo tempo, após bobeada da zaga vascaína.
Robert Renan ficou indeciso na saída de bola e passou para Cauan Barros na fogueira. O zagueiro foi pressionado por Tarzia e a bola sobrou para Kayzer só bater no canto ao ficar cara a cara com o goleiro Léo Jardim.