Mega-Sena 3032 acumula e poderá pagar R$ 35 milhões no sábado
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3032 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (16). O prêmio principal era de R$ 29.104.440,27.
Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado deverá pagar R$ 35 milhões no próximo sábado (18).
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 - 12 - 23- 27 - 42 - 43.
Houve 54 apostas que acertaram cinco números, e cada uma receberá R$ 29.764,89. Outras 3.918 apostas tiveram quatro acertos, e cada uma levará R$ 676,21.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.