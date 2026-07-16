Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3032 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (16). O prêmio principal era de R$ 29.104.440,27.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado deverá pagar R$ 35 milhões no próximo sábado (18).

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08 - 12 - 23- 27 - 42 - 43.