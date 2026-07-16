CBF chama clubes e projeta novas regras da Fifa em agosto
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A CBF definiu nesta quinta-feira (16) quando vai se reunir com os clubes para debater a aplicação imediata no Brasileirão das novas regras do futebol.
A entidade marcou um encontro no dia 10 de agosto, no Rio, com os 40 clubes das Séries A e B para deliberar sobre o tema, segundo a reportagem apurou.
Nos bastidores, a visão é que o assunto será aprovado. A projeção da CBF é que na 23ª rodada, que será em 15 e 16 de agosto, as novas regras já sejam aplicadas pela arbitragem nas duas principais divisões nacionais.
Isso envolve:
- Cinco segundos para cobrar lateral.
- Cinco segundos para cobrar tiro de meta.
- Dez segundos para sair de campo na substituição.
- Um minuto fora de campo após receber atendimento médico.
- VAR checando escanteios e aplicação do segundo amarelo.
A Conmebol já avisou que implementará as novas regras, com exceção da Lei Vini Jr, que pune com cartão vermelho a quem colocar a mão na boca para esconder o que diz durante uma discussão com adversário.
Como haverá um intervalo entre a aplicação no Brasileirão e o reinício das competições continentais, a CBF já começou a disponibilizar instrução aos clubes que estão envolvidos no playoff da Sul-Americana. E isso começou pelo Santos, nesta quinta cedo.
Para além da discussão sobre arbitragem, que abarca a ampliação do tempo de bola rolando no Brasileirão, a CBF já colocou na agenda outras reuniões mensais ainda em 2026 para avançar em outros temas ligados à criação da liga única.
Isso envolve a organização da competição (setembro), licenciamento e infraestrutura (outubro), realização das partidas (novembro) e governança e integridade (dezembro).