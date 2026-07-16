A CBF definiu nesta quinta-feira (16) quando vai se reunir com os clubes para debater a aplicação imediata no Brasileirão das novas regras do futebol.

A entidade marcou um encontro no dia 10 de agosto, no Rio, com os 40 clubes das Séries A e B para deliberar sobre o tema, segundo a reportagem apurou.

Nos bastidores, a visão é que o assunto será aprovado. A projeção da CBF é que na 23ª rodada, que será em 15 e 16 de agosto, as novas regras já sejam aplicadas pela arbitragem nas duas principais divisões nacionais.