O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli não estão mais na equipe de transmissão do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, após a polêmica envolvendo a repórter Alana Ambrosio.

A informação foi confirmada pela assessoria do Prime Video. Em nota, o Prime Video agradeceu Mendonça e Bulgarelli pelo tempo na casa.

O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video BR Sports. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos. Prime Video, em comunicado