Prime Video desliga Rômulo Mendonça e Bulgarelli após polêmica
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O narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli não estão mais na equipe de transmissão do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon, após a polêmica envolvendo a repórter Alana Ambrosio.
A informação foi confirmada pela assessoria do Prime Video. Em nota, o Prime Video agradeceu Mendonça e Bulgarelli pelo tempo na casa.
O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video BR Sports. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos. Prime Video, em comunicado
Ambos se envolveram em polêmica recente com Alana Ambrosio durante as finais da NBA. A dupla debochou de uma postagem da repórter nas redes e mandou algumas indiretas. Mendonça e Bulgarelli estavam realizando as transmissões do Brasil, enquanto Ambrosio estava em cobertura diretamente dos Estados Unidos.
O Prime Video chegou a afastá-los da transmissão do jogo 5 da decisão. Marcelo Gomes assumiu a narração do jogo, que sacramentou o título do New York Knicks sobre o San Antonio Spurs, em junho. A ex-jogadora Janeth Arcain foi a comentarista.
A assessoria de Bulgarelli informou que o contrato do comentarista "segue vigente o dia 7 de outubro". Em contato com a reportagem, também disse que ele não vai se pronunciar sobre o assunto.
A NBA, no entanto, terá o início da temporada 2026-27 entre 11 e 30 de outubro, ainda sem data exata anunciada. Bulgarelli participava de transmissões de basquete no Prime Video.
A reportagem tenta contato com Rômulo Mendonça. O espaço segue aberto, e a matéria será atualizada em caso de posicionamento.
Entenda o caso
O afastamento na final da NBA aconteceu por decisão do Prime Video após "comentários inadequados" feitos por Mendonça e Bulgarelli a respeito da repórter Alana Ambrosio, que trabalhava junto com eles na transmissão. As falas aconteceram tanto na transmissão de um dos jogos, quanto em um podcast que eles têm no YouTube, o "Jararacas Podcast".
Mendonça e Bulgarelli debocharam de uma postagem de Alana nas redes e mandaram algumas indiretas. Ela publicou um vídeo em que aparece sentada na cama do quarto de um hotel e celebra o momento da carreira, com a legenda "tudo muda - ainda bem". Na publicação, ela inicia dizendo: "Eu nem acredito, às vezes, que estou aqui. A primeira vez que vi um jogo de basquete foi aqui, em Nova York, em 2015 (...). Na época, eu tinha perdido duas pessoas muito importantes para mim".
No "Jararacas", Rômulo fez uma espécie de paródia do texto dito por Alana. "Primeira vez que vi um jogo de basquete tem uns 10 anos. Na época, eu tinha perdido duas pessoas muito importantes na minha vida. Depois, achei. Uma estava bêbada, na sarjeta, e outra estava consumindo drogas".
Ao final, ele reforçou as ironias à postagem dela. "Jornalismo de cama de hotel, nova modalidade", disse Mendonça, se referindo ao cenário do post de Alana no Instagram. Os comentários foram vistos como
Mendonça e Bulgarelli comentaram a polêmica no podcast "Jararacas". Eles pediram desculpas à repórter. "Não quero e não posso produzir falas que geram desrespeito. Portanto, peço aqui desculpas públicas para a Alana Ambrósio. Tudo que eu conquistei na minha vida, na minha carreira, foi com humor, foi com dedicação, nunca com desrespeito", disse Rômulo.
O narrador disse que o caso deveria ter sido tratado fora do alcance público. "São coisas que devem ser tratadas internamente e peço desculpas à Alana por isso", disse. "Aliás, o tema a que me refiro não envolve a minha ida ou do Ricardo para a cobertura in loco. Nós acatamos a decisão da empresa sem nenhuma objeção, sem nenhum problema no mês passado. Não há ninguém que possa desmentir isso, porque essa é a verdade. Novamente peço desculpas aqui à Alana".
Bulgarelli também se desculpou. "Conforme combinado em reunião, o nosso pedido de desculpas aconteceria aqui no Jararacas Podcast, porque foi aqui que aconteceu a paródia. Então, eu também estou aqui ao seu lado, pedindo desculpas à Alana Ambrosio. Desculpas, Alana. Seguimos".