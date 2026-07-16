A Polícia Civil de Roraima concluiu uma investigação que aponta que o casal de pastores Wenderson Lima de Souza, 32, e Arielly Kamila Moraes de Souza, 24, teria usado a estrutura religiosa de uma igreja evangélica para abusar sexualmente de adolescentes.

A defesa do casal nega os crimes e afirma que ambos são inocentes.

Segundo a polícia, algumas vítimas relataram que os abusos se repetiram por anos. O casal atuava na capital do estado, Boa Vista, cidade em que os crimes investigados foram cometidos, conforme a polícia roraimense.