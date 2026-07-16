A Fifa anunciou nesta quinta-feira (16) que os campeões da Copa do Mundo de 2026 receberão, pela primeira vez na história da competição, um anel comemorativo pela conquista. A novidade será inaugurada na final de domingo (19), quando Argentina e Espanha disputam o título no Estádio de Nova York-Nova Jersey.

O anel será um prêmio inédito da Copa do Mundo. Além do tradicional troféu e das medalhas de ouro, os jogadores da seleção campeã também receberão um anel personalizado. Segundo a Fifa, a iniciativa leva ao futebol uma tradição já consolidada em ligas esportivas dos Estados Unidos, como a NFL, a NBA e a MLB.

A peça terá elementos exclusivos do campeão. Um dos lados do anel exibirá o Troféu da Copa do Mundo da Fifa. O outro será personalizado para representar a identidade da seleção vencedora da edição de 2026. Cada unidade será confeccionada sob medida, numerada individualmente e acompanhada de um certificado de autenticidade.