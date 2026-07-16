O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou promessas para o eleitorado feminino que envolvem internet e aparelho celular de graça, aplicativo de serviços, inteligência artificial e vouchers para creches.

O plano chamado de "Brasil por Elas" foi divulgado nesta quinta-feira (16), em uma live com a participação de Daniella Marques (Republicanos), presidente da Caixa Econômica Federal na gestão Jair Bolsonaro (PL), e que está cotada para ser a vice de Flávio ou ministra da Economia em caso de vitória do senador.

O anúncio de medidas para as mulheres busca reduzir a rejeição de Flávio nesse segmento da população, em que a vantagem de Lula (PT) é maior.