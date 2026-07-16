A Prefeitura do Rio de Janeiro apreendeu 11 carrocinhas e cinco triciclos usados por vendedores ambulantes considerados irregulares no primeiro dia de aperto da fiscalização na orla da cidade. A operação, batizada de Tolerância Zero, tem gerado protesto de camelôs.

No anúncio do programa, feito semana passada, a gestão do prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) disse ter identificado que facções criminosas exploram vendedores irregulares, cobrando taxas entre R$ 200 e R$ 300 para o uso do espaço no calçadão.

A fiscalização ocorre na orla do Leme ao Leblon, faixa de cerca de 8 km de extensão. No primeiro dia a secretaria de Ordem Pública fiscalizou 88 ambulantes, recolheu 108 produtos de bebidas e 136 alimentos sem comprovação de procedência. Três veículos que funcionavam como depósitos não autorizados também foram apreendidos.