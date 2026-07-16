Rio apreende 11 carroças em ação contra ambulantes ilegais
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A Prefeitura do Rio de Janeiro apreendeu 11 carrocinhas e cinco triciclos usados por vendedores ambulantes considerados irregulares no primeiro dia de aperto da fiscalização na orla da cidade. A operação, batizada de Tolerância Zero, tem gerado protesto de camelôs.
No anúncio do programa, feito semana passada, a gestão do prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) disse ter identificado que facções criminosas exploram vendedores irregulares, cobrando taxas entre R$ 200 e R$ 300 para o uso do espaço no calçadão.
A fiscalização ocorre na orla do Leme ao Leblon, faixa de cerca de 8 km de extensão. No primeiro dia a secretaria de Ordem Pública fiscalizou 88 ambulantes, recolheu 108 produtos de bebidas e 136 alimentos sem comprovação de procedência. Três veículos que funcionavam como depósitos não autorizados também foram apreendidos.
A observação dos agentes é de que pouquíssimo vendedores atuavam no local. A quinta foi de temperaturas amenas na cidade.
Segundo Cavaliere há mil ambulantes ilegais atuando na zona sul. Destes, 20% seriam estrangeiros. A prefeitura afirma ter identificado 22 depósitos irregulares.
O calçadão da zona sul é atualmente ocupado por comerciantes ilegais de vestuário -principalmente roupas de praia e camisetas de futebol, com foco na venda para turistas-, comida e bebida, incluindo bebidas alcoólicas, além do aluguel irregular de bicicletas elétricas e ciclomotores.
O programa Tolerância Zero prevê que 160 agentes municipais serão escalados para o trabalho no calçadão, com troca de turno a cada 12 horas.
A ação tem gerado protesto de vendedores ambulantes. O Muca (Movimento Unido dos Camelôs) fez um ato na quarta-feira (15) na orla da zona sul. Eles pedem regulamentação, e não proibição, dos camelôs. O Muca ainda afirma que há vagas ociosas para ambulantes cadastrados e pedem assentamento regulamentado.
Na agenda de anúncio do programa a prefeitura orientou que trabalhadores irregulares devem se cadastrar em plataformas municipais de vagas de emprego e cursos de qualificação.