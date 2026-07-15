Três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um ônibus de excursão do Paraguai capotar na madrugada desta quarta-feira (15), na SC-492, entre Maravilha e São Miguel da Boa Vista, no Oeste de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, 67 pessoas estavam no veículo.

De acordo com a Polícia Militar, o ônibus saiu de Gramado (RS) com destino a Villa Rica, no Paraguai. O acidente aconteceu pouco antes da 1h, quando o motorista perdeu o controle do veículo numa curva, saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

Uma criança foi resgatada de helicóptero pelo Serviço Aeropolicial (Saer) e encaminhada a um hospital da região.