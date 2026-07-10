Um homem foi baleado pela Polícia Militar após invadir uma unidade de saúde, ameaçar funcionários com faca e atacar policiais na manhã desta sexta-feira (10), na Clínica da Família Gerson Bergher, em Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a PM, o suspeito entrou em surto, quebrou móveis e arremessou cadeiras antes da chegada das equipes. Ao ser abordado, ignorou a ordem para largar a faca e avançou contra os agentes.

Para conter a ação e proteger as pessoas que estavam na clínica, os policiais atiraram nas pernas do homem. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar.