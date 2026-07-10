Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta sexta-feira (10) a apreensão de lotes falsificados do medicamento Mounjaro, usado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.
A Eli Lilly, farmacêutica que detém registro do Mounjaro, relatou à agência ter encontrado no mercado unidades com características diferentes do produto original, um indício de falsificação.
Os lotes falsificados, fabricados por empresa não identificada, são:
- Mounjaro 10 mg: lote 855044
- Mounjaro 15 mg: lotes D880403, MJR 257, D854901
Segundo a Anvisa, entre as irregularidades identificadas estão números de série que não constam nos sistemas da empresa; lotes não reconhecidos; utilização de número serial incompatível com o lote informado; dispositivo incompatível com o produto original; e erro de grafia na rotulagem, que constava "soluction" em vez de "solution".
A medida proíbe a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos falsos.