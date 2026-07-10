A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta sexta-feira (10) a apreensão de lotes falsificados do medicamento Mounjaro, usado no tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade.

A Eli Lilly, farmacêutica que detém registro do Mounjaro, relatou à agência ter encontrado no mercado unidades com características diferentes do produto original, um indício de falsificação.

Os lotes falsificados, fabricados por empresa não identificada, são: