Um voo da Ryanair precisou fazer pouso de emergência nesta sexta-feira (10), em Tessalônica, na Grécia, após problema em uma das janelas da aeronave. Um passageiro foi parcialmente sugado para fora do avião durante o incidente e recebeu atendimento médico.
Segundo a companhia aérea, o voo seguia para Memmingen, na Alemanha, quando uma janela "se soltou" pouco depois da decolagem. A aeronave retornou ao aeroporto de origem e pousou normalmente.
Já a imprensa grega e fontes ouvidas pela agência Reuters informaram que uma peça do motor atingiu a janela, provocando a despressurização da cabine. O passageiro que ocupava o assento ao lado da janela teve parte do corpo puxada para fora da aeronave.
De acordo com o jornal alemão Bild, a vítima ficou com a cabeça e os ombros para fora do avião. A esposa segurou seus pés até que outros passageiros ajudassem a puxá-lo de volta para dentro da cabine.
Vídeos gravados por passageiros mostram a janela danificada e máscaras de oxigênio acionadas no interior da aeronave.
Dados do FlightRadar24 indicam ainda que o mesmo Boeing 737 NG já havia retornado a Tessalônica na noite de quinta-feira (9), durante um voo com destino a Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. O motivo desse retorno não foi informado.
A aeronave permanece em solo, enquanto investigadores apuram as causas do incidente.
Com informações do g1.