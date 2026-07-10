Um voo da Ryanair precisou fazer pouso de emergência nesta sexta-feira (10), em Tessalônica, na Grécia, após problema em uma das janelas da aeronave. Um passageiro foi parcialmente sugado para fora do avião durante o incidente e recebeu atendimento médico.

Segundo a companhia aérea, o voo seguia para Memmingen, na Alemanha, quando uma janela "se soltou" pouco depois da decolagem. A aeronave retornou ao aeroporto de origem e pousou normalmente.

Já a imprensa grega e fontes ouvidas pela agência Reuters informaram que uma peça do motor atingiu a janela, provocando a despressurização da cabine. O passageiro que ocupava o assento ao lado da janela teve parte do corpo puxada para fora da aeronave.