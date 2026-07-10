10 de julho de 2026
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Cotidiano

Muro desaba e fere 3 crianças

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Bombeiros SP
uma criança de quatro anos e duas de cinco anos brincavam em um imóvel desocupado, quando a estrutura caiu sobre elas.
uma criança de quatro anos e duas de cinco anos brincavam em um imóvel desocupado, quando a estrutura caiu sobre elas.

Três crianças ficaram feridas no desabamento de um muro, em Santo André, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (9).

O acidente ocorreu na rua Alfredo Angeline, no Jardim Santa Cristina, por volte das 19h.

Segundo o boletim, uma criança de quatro anos e duas de cinco anos brincavam em um imóvel desocupado, quando a estrutura caiu sobre elas.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e prestou o socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou as vítimas para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André com ferimentos leves.

O local do acidente foi isolado e deixado em segurança pelos bombeiros.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Civil investiga o caso.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento no 6º Distrito Policial de Santo André.

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