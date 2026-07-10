Muro desaba e fere 3 crianças
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Três crianças ficaram feridas no desabamento de um muro, em Santo André, na Grande São Paulo, na noite de quinta-feira (9).
O acidente ocorreu na rua Alfredo Angeline, no Jardim Santa Cristina, por volte das 19h.
Segundo o boletim, uma criança de quatro anos e duas de cinco anos brincavam em um imóvel desocupado, quando a estrutura caiu sobre elas.
O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e prestou o socorro. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) encaminhou as vítimas para o Centro Hospitalar Municipal de Santo André com ferimentos leves.
O local do acidente foi isolado e deixado em segurança pelos bombeiros.
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Civil investiga o caso.
A perícia foi acionada e o caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento no 6º Distrito Policial de Santo André.