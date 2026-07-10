Israel compartilhou com os Estados Unidos informações de inteligência que apontam um suposto plano recente do Irã para assassinar o presidente Donald Trump. A informação foi divulgada por fontes ouvidas pela CNN.

Segundo as fontes, o alerta foi repassado nesta semana e trata de uma conspiração específica. Autoridades americanas afirmam que os EUA já monitoravam, nas últimas semanas, possíveis ameaças contra Trump, mas destacam que o relatório israelense apresenta novas informações.

Até o momento, o governo dos Estados Unidos não confirmou com independência o conteúdo do alerta. Integrantes da comunidade de inteligência também avaliam que a informação pode fazer parte da tentativa de Israel de influenciar as decisões de Trump sobre o possível aumento da pressão militar contra o Irã.