Israel compartilhou com os Estados Unidos informações de inteligência que apontam um suposto plano recente do Irã para assassinar o presidente Donald Trump. A informação foi divulgada por fontes ouvidas pela CNN.
Segundo as fontes, o alerta foi repassado nesta semana e trata de uma conspiração específica. Autoridades americanas afirmam que os EUA já monitoravam, nas últimas semanas, possíveis ameaças contra Trump, mas destacam que o relatório israelense apresenta novas informações.
Até o momento, o governo dos Estados Unidos não confirmou com independência o conteúdo do alerta. Integrantes da comunidade de inteligência também avaliam que a informação pode fazer parte da tentativa de Israel de influenciar as decisões de Trump sobre o possível aumento da pressão militar contra o Irã.
A Casa Branca não comentou diretamente o relatório e apenas reforçou declarações recentes do presidente. Nesta semana, Trump afirmou acreditar que é o principal alvo do regime iraniano e relacionou a ameaça ao ataque ordenado por ele, em 2020, que matou o general iraniano Qasem Soleimani.
As tensões entre Estados Unidos e Irã aumentaram nos últimos dias, enquanto seguem negociações para um acordo nuclear. Segundo autoridades americanas, a diplomacia continua em andamento, embora as Forças Armadas dos EUA tenham mantido preparativos para eventual resposta militar caso a situação se agrave.
Com informações da CNN.