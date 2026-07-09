ESTATÍSTICA
Modelo estatístico da FGV prevê Espanha campeã da Copa do Mundo
Por Eduardo Marini | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Um modelo estatístico criado por mestrandos da Escola de Matemática Aplicada da FGV (Fundação Getúlio Vargas) indica que a seleção favorita ao título da Copa do Mundo é a Espanha, com 28,39% de chance. Em seguida, vêm Argentina, com 18,76%, e França, com 16,77%.
O cálculo é feito com dados do Ranking Fifa, do histórico de jogos da Copa do Mundo e de partidas de seleções desde 1872.
Além das probabilidades de título, o modelo simula placares. Segundo ele, uma vitória da França por 1 a 0 contra Marrocos é o resultado mais provável para partida desta quinta-feira (9), pelas quartas de final. mas o jogo terminou em 2 a 0 para os franceses.
Previsão para as Quartas de Final (EMAp-FGV)
- França x Marrocos: 1 a 0 para os franceses (42,1% França, 31,6% empate, 26,3% Marrocos). jogo terminou em 2 a 0 para os franceses
- Espanha x Bélgica: 1 a 0 para os espanhóis (60,3% Espanha, 23,9% empate, 15,8% Bélgica)
- Noruega x Inglaterra: 2 a 1 para os ingleses (54,6% Inglaterra, 20,9% empate, 24,5% Noruega)
- Argentina x Suíça: 1 a 0 para os argentinos (53,6% Argentina, 25,6% empate, 20,8% Suíça)
Favoritas ao título (EMAp-FGV)
- Espanha (28,39%)
- Argentina (18,76%)
- França (16,77%)
- Inglaterra (14,47%)
- Marrocos (9,06%)
- Suíça (4,5%)
- Bélgica (4,33%)
- Noruega (3,73%)