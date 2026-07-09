Tenente, irmão de Eloá, segue grave e passa por traqueostomia
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Ronickson Pimentel dos Santos, 39, tenente da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), da Polícia Militar, segue internado em estado grave, no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, passou por procedimento de traqueostomia nesta quinta-feira (9).
De acordo com boletim médico divulgado pela corporação, apesar do quadro grave, ele segue estável, sem piora.
Tomografia de crânio realizada na quarta (8) mostrou que o tenente apresenta melhora parcial do edema cerebral e redução dos coágulos residuais.
"Do ponto de vista infeccioso, o oficial também apresenta evolução positiva, com exames laboratoriais em queda e manutenção do quadro sem febre. A pressão intracraniana mantém-se estável em níveis baixos", afirma trecho do boletim médico.
Pimentel continua intubado, em ventilação mecânica e sedado, com função renal estável e sendo alimentado com dieta líquida por sonda.
Diante da melhora do quadro infeccioso e da evolução clínica, a equipe médica realizou traqueostomia –procedimento habitual em pacientes internados por longos períodos em terapia intensiva– para proporcionar maior segurança e conforto.
Ronickson foi baleado na cabeça em 27 de junho, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Ele estava parado em um semáforo da avenida Goiás, principal via da cidade, quando foi surpreendido por dois homens em outra motocicleta.
Um homem foi preso sob suspeita de participação na tentativa de homicídio contra o tenente na noite de terça-feira (7), na zona sul de São Paulo.
O investigado foi encontrado por agentes da Rota na rua Lício de Miranda, no bairro do Ipiranga, por volta de 23h, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
Ele teria sido o responsável por abandonar a moto usada pelos criminosos durante o ataque ao tenente Pimentel, segundo a polícia.
Conforme o registro da PM, o investigado teria confessado que abandonou a moto. Ele afirmou que alguns homens da comunidade do Pilão, na região de Heliópolis, o procuraram e pediram que se desfizesse da moto. Ele receberia R$ 500 pelo serviço.
Ainda segundo o registro, ele disse desconhecer que o veículo estava envolvido no ataque ao policial e achava que a moto era produto de furto ou roubo.
Suspeito de atirar no policial é incluído na lista vermelha da Interpol
A Interpol (Polícia Internacional) incluiu, na segunda-feira (6), o nome do suspeito de atirar no tenente na lista vermelha de difusão. Com isso, o foragido pode ser capturado em qualquer lugar, caso deixe o país.
Hércules da Costa Siqueira, 45, conhecido como Golias e Peruca, é investigado sob suspeita de tentativa de homicídio contra o policial.
O pedido de inclusão na lista vermelha da Interpol foi feito pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo para evitar uma possível fuga para o exterior.
"Há informações de inteligência que apontam risco concreto de fuga para o exterior, inclusive por rotas irregulares de fronteira, motivo pelo qual foi solicitada sua captura para fins de extradição", explicou o secretário da Segurança Pública em exercício, coronel Henguel Ricardo Pereira.
No domingo (5), a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à localização e à prisão de Siqueira. A reportagem não conseguiu identificar a defesa dele.
Ronickson é irmão mais velho de Eloá Pimentel, morta aos 15 anos por Lindemberg Alves na casa em que ela morava em Santo André, na Grande São Paulo, em outubro de 2008.
Documento judicial obtido pela Folha indica que o crime contra o policial foi planejado, com estudo prévio de horários e locais.
Três homens foram mortos em ações da Rota durante as buscas pelos suspeitos do crime. As intervenções ocorreram entre a segunda-feira (29) e a quinta-feira (2) após denúncias anônimas.