Ronickson Pimentel dos Santos, 39, tenente da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), da Polícia Militar, segue internado em estado grave, no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, passou por procedimento de traqueostomia nesta quinta-feira (9).

De acordo com boletim médico divulgado pela corporação, apesar do quadro grave, ele segue estável, sem piora.

Tomografia de crânio realizada na quarta (8) mostrou que o tenente apresenta melhora parcial do edema cerebral e redução dos coágulos residuais.